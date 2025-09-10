Cierres y desvíos de buses en Guayaquil el 11 de septiembre por marcha del Gobierno de Noboa

La marcha del Gobierno se realizará en el centro de Guayaquil desde las 09:00 del 11 de septiembre.

La marcha del Gobierno de Daniel Noboa provocará cierres viales en el centro de Guayaquil el jueves 11 de septiembre del 2025. Las líneas de buses también tendrán cambios en sus rutas.

Según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, la restricción vehicular empezará a la medianoche del miércoles 10 de septiembre hasta las 12:00 del jueves.

Los agendes de tránsito restringirán el paso vehicular desde la calle Cuenca y Eloy Alfaro hasta la intersección de la avenida 9 de Octubre y Malecón. La marcha empezará a las 09:00 en la calle Olmedo, pero por la concentración se extenderá el tiempo de cierre mientras se dispersan los ciudadanos.

También las rutas de transporte público tendrán modificaciones en sus recorridos en el centro de la ciudad. Las líneas C1A, C1B, C1C y la 89 circularán con desvíos provisionales.

Las unidades de la línea C1A, C1B y C1C no recorrerán la calle Colón, Malecón Simón Bolívar y Vicente Ramón Roca. En su lugar se desviarán por la calle Chimborazo.

Mientras que la línea 89 tendrá un desvío provisional entre la calle Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno. Por ello se insta a los ciudadanos a tomar las medidades necesarias para evitar problemas en la movilidad.