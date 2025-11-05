CNE mantiene prohibición de tomar fotografías del voto en la consulta popular y referéndum

Los electores no podrán tomar fotografías de las papeletas durante el sufragio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó a la ciudadanía que no está permitido tomar fotografías del voto durante el Referéndum y Consulta Popular 2025, del próximo domingo 16 de noviembre del 2025.

El organismo electoral indicó que la medida, que se implementó en las Elecciones Generales del 2025, busca proteger la libertad y el carácter secreto del sufragio.

A través de una cadena nacional, el CNE explicó que los electores podrán ingresar con sus teléfonos celulares u otros dispositivos móviles a los recintos electorales. Sin embargo, deberán guardarlos antes de emitir su voto.

La restricción busca prevenir cualquier intento de registro visual del sufragio que pudiera comprometer la confidencialidad del proceso.

Asimismo, el organismo informó que, una vez concluida la votación, solo uno de los miembros de la Junta Receptora del Voto (MJRV) podrá usar su dispositivo móvil durante el escrutinio, exclusivamente para realizar operaciones matemáticas relacionadas con el conteo de votos.

El CNE aclaró que las organizaciones políticas y sociales, los observadores electorales y los medios de comunicación podrán utilizar sus dispositivos móviles sin restricciones durante toda la jornada, siempre y cuando respeten las normas establecidas para mantener el orden y la transparencia del proceso electoral.