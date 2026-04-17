Guayaquil: Cierre de 16 horas en la avenida del Bombero este domingo 19 de abril de 2026

Los trabajos en la avenida del Bombero ocasionarán un nuevo cierre vial.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció un nuevo cierre vial en la avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil, este domingo 19 de abril de 2026, debido a trabajos en esa arteria vial.

En el lugar se realizarán tareas de hormigonado de losas en el paso elevado que se construye en la zona. El cierre se aplicará en los carriles centrales de 06:00 a 22:00.

Durante ese tiempo, los carriles centrales en sentido hacia la vía a la Costa permanecerán cerrados, sin habilitación de contraflujo. Personal de la ATM permanecerá en la zona para gestionar la movilidad.

Pese a la restricción, la circulación vehicular no se suspenderá por completo. Se mantendrán dos carriles operativos en cada sentido, detalló la ATM.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas como la avenida Rodríguez Bonín, la avenida Barcelona, el túnel San Eduardo y la vía a Daule.

En la avenida del Bombero se llevan a cabo la construcción de un paso elevado. Se estima que la obra tarde 20 meses y tiene un costo estimado de 15,4 millones de dólares.

En marzo de 2026 se terminaron los trabajos del montaje de vigas metálicas. Ahora se debe colocar la losa superior por donde circularán los vehículos.

Esta obra fue suspendida en un primer momento entre julio y septiembre de 2025 por temas ambientales y una disputa entre el Municipio y la Prefectura del Guayas.