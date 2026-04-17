Tormenta eléctrica causa cortes de luz en Guayaquil

Una fuerte lluvia con tormenta eléctrica cayó sobre Guayaquil desde la tarde de este viernes 17 de abril de 2026. Esto ocasionó quue varios sectores se queden sin luz.

El sistema de cámaras de monitoreo del ECU911 captó el aguacero desde Durán y paralelamente recomendó a la ciudadanía tomar precauciones.

De acuerdo con CNEL, las lluvias en el norte de Guayaquil ocasionaron "una falla en la línea de subtransmisión Cristavid, lo que ha ocasionado la interrupción del servicio eléctrico".

Algunos de los sectores afectados son:

Alborada

Sauces 3

Urdenor

Samanes

Orquídeas

Mucho Lote

Aunque no se ha detallado en qué tiempo se restablecerá el servicio, CNEL indicó que el personal técnico está desplegado en las zonas afectadas para "identificar el origen de la novedad".

Mientras tanto, los usuarios de redes sociales reportaron cortes de energía en otras zonas, incluido Durán, Chongón y Vinces, en la provincia de Los Ríos.