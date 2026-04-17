Ambato: Prisión preventiva para dos vinculados con presunto delito de pornografía infantil

Un hombre fue detenido por guardar archivos de pornografía infantil.

La Fiscalía procesó a dos personas por su presunta participación en el delito de pornografía infantil, en un caso que se investiga desde septiembre de 2025.

Un juez dictó prisión preventiva contra Pedro José R. Ch. y Pablo Andrés R. R. tras la audiencia de formulación de cargos, en Ambato, Tungurahua.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron siete teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y dos discos duros de almacenamiento.

El proceso se trata de una investigación internacional

La investigación se inició por reportes CyberTip emitidos a través del sistema CyberTipline, una plataforma estadounidense de denuncias sobre explotación sexual del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Estos reportes alertaron sobre la existencia de archivos con material de abuso sexual infantil, difundidos a través de una red social y plataformas de mensajería utilizadas por usuarios en Ecuador.