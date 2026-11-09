¡Babahoyo amaneció bajo el agua! Una fuerte lluvia inundó varias calles este lunes 9

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre dejaron varias calles inundadas en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Una usuaria en redes sociales reportó la acumulación de agua y compartió un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en las calles, debido a los problemas que puede causar en el drenaje.

Una tormenta eléctrica se mantenía sobre la ciudad

A las 06:20, los sistemas de monitoreo del clima reportaron una tormenta sobre Babahoyo, con actividad eléctrica a unos tres kilómetros del centro.

En un periodo de 30 minutos se registraron 268 rayos. Además, la tormenta se había mantenido casi en el mismo lugar durante esa media hora y otra formación se encontraba a menos de 60 kilómetros.

El reporte también señaló que una nube de tormenta cubría la ciudad.

Según los registros de las últimas semanas, en situaciones similares se presentaron lluvias durante las dos horas siguientes en nueve de cada diez ocasiones; en cinco de cada diez casos, las precipitaciones fueron fuertes o estuvieron acompañadas de tormentas.