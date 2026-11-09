La NASA busca astronautas para vivir en su futura base en la Luna: ¿cómo postular?

La NASA abrió una convocatoria para reclutar astronautas que podrían vivir y trabajar en una futura base lunar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) abrió el sábado 7 de noviembre de 2026 una convocatoria para reclutar astronautas que podrían vivir y trabajar en una futura base en la Luna.

El anuncio se realizó durante la exposición aeroespacial MAX POWER, en el Centro Espacial Kennedy de Florida, Estados Unidos.

La iniciativa busca formar a una nueva generación de astronautas que participe en la exploración lunar, el desarrollo de una presencia humana sostenible fuera de la Tierra y la preparación de futuras misiones tripuladas a Marte.

¿Cuáles son los requisitos para ser astronauta de la NASA?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos estadounidenses que cumplan con requisitos académicos y profesionales.

Entre las principales condiciones están:

Tener ciudadanía estadounidense

Contar con un título de posgrado en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM)

Cumplir con los requisitos de experiencia profesional y aptitud física establecidos por la agencia

Los aspirantes con experiencia como pilotos o médicos espaciales deben cumplir condiciones adicionales, según su especialidad.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 23:59, hora del este de Estados Unidos. Los interesados pueden presentar su solicitud mediante la página oficial de reclutamiento de la NASA.

¿Cuándo se conocerá a los seleccionados?

La NASA prevé anunciar a los nuevos candidatos a finales de 2027, para que posteriormente comiencen su preparación como astronautas.

En el proceso anterior, abierto en 2024, la agencia recibió más de 8 000 solicitudes y seleccionó a 10 personas en 2025. Actualmente, estos candidatos completan un programa de entrenamiento de aproximadamente dos años.

La institución cuenta con 32 astronautas activos, según su más reciente anuncio.

¿Cómo será la futura base de la NASA en la Luna?

La construcción de una base lunar forma parte de los objetivos del programa Artemis, con el que Estados Unidos busca establecer una presencia humana prolongada en el satélite natural.

La NASA planea desarrollar misiones de complejidad progresiva cerca del polo sur lunar, una región de especial interés para la exploración científica.

Los futuros astronautas podrían realizar investigaciones, operar equipos y trabajar en sistemas que permitan desarrollar misiones más largas fuera de la Tierra.

La agencia aclaró que ser seleccionado no garantiza viajar a la Luna, ya que las asignaciones dependerán de las necesidades y el calendario de las misiones.