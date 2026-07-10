Extra, Ecopaís y diésel bajarán cinco centavos desde el 12 de julio; confirma Gobierno

El Gobierno explicó este viernes 10 de julio de 2026 los cambios al mecanismo de estabilización de precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel, conocido como sistema de bandas.

La modificación fue oficializada un día antes por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 444 y busca incorporar una fórmula adicional para calcular el precio de estos combustibles.

¿Cuánto bajarán la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel?

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, confirmó que la nueva fórmula permitirá una rebaja de cinco centavos por galón desde el 12 de julio.

Con ello, así queda el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, y del diésel Premium por galón:

Gasolina Extra: Baja de USD 3,31 a USD 3,26 por galón.

Baja de USD 3,31 a por galón. Gasolina Ecopaís: Baja de USD 3,31 a USD 3,26 por galón.

Baja de USD 3,31 a por galón. Diésel Premium: Disminuye de USD 3,25 a USD 3,20 por galón.

La gasolina Súper no tendrá cambios porque su precio se mantiene sujeto al mercado internacional.

Así funcionará la nueva fórmula

Racines explicó que el sistema de bandas se mantiene, pero ahora incorpora un mecanismo adicional para reducir las diferencias entre el comportamiento de los precios internacionales y los valores que pagan los consumidores en Ecuador.

Según indicó Racines, cuando el precio internacional de los combustibles registre una caída importante, el nuevo esquema permitirá que esa reducción también se refleje en el mercado nacional.

El funcionario añadió que una de las condiciones consideradas en esta nueva fórmula es que los precios internacionales registren una caída superior al 15% durante dos meses consecutivos.

Aclaró que el sistema de bandas seguirá vigente con los límites ya establecidos: un incremento máximo del 5% por mes o una reducción de hasta el 10% mensual, dependiendo de las condiciones del mercado.

Declaraciones del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum

El Ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, coincidió con las declaraciones del viceministro de Hidrocarburos y proyectó la reducción en un 1% a partir del 12 de julio del 2026.

Abastecimiento de combustibles está garantizado

Por su parte, Dani Mestanza, superintendente zonal de Poliductos y Terminales, aseguró que el abastecimiento de combustibles se desarrolla con normalidad.

Explicó que el Terminal Beaterio incrementará temporalmente el volumen disponible de despacho hasta el domingo como una medida preventiva para atender la demanda y evitar problemas de abastecimiento o especulación.

Terminal Beaterio atenderá mayor demanda

Mestanza indicó que el Terminal Beaterio despacha habitualmente alrededor de dos millones de galones diarios, aunque durante estos días previos al ajuste se prevé distribuir hasta 2,3 millones de galones.

Además, señaló que la operación de la Refinería Esmeraldas ha permitido mejorar la disponibilidad de combustibles y mantener inventarios suficientes para abastecer a las estaciones de servicio del país.