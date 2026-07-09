Precio del diésel y la gasolina Extra y Ecopaís podría bajar 5 centavos, según distribuidores

El precio de los combustibles en Ecuador varía el 12 de cada mes, de acuerdo a un sistema de bandas.

Los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel Premium podrían registrar una reducción de alrededor de cinco centavos por galón a partir de este sábado 12 de julio de 2026, luego de que el Gobierno modificara el mecanismo para calcular el precio de los combustibles subsidiados mediante el Decreto Ejecutivo 444.

La estimación fue realizada por Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), durante una entrevista radial este jueves 9 de julio de 2026.

Rosero explicó que la reforma incorpora un mecanismo excepcional que permitiría aplicar una rebaja de hasta 1,5 % sobre el precio vigente cuando se cumplan determinadas condiciones del mercado internacional.

¿Qué cambia con el Decreto 444?

El Decreto Ejecutivo 444 no modifica directamente los precios de los combustibles, sino la fórmula utilizada para determinar los ajustes mensuales de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel Premium.

La reforma mantiene el sistema de bandas de estabilización implementado en 2024, pero incorpora un "mecanismo excepcional" para amortiguar el impacto de variaciones extraordinarias en los precios internacionales de los combustibles.

De acuerdo con el nuevo esquema, la reducción podrá aplicarse cuando se cumplan simultáneamente tres condiciones:

Que el precio internacional de los combustibles haya disminuido al menos un 15 % en los últimos dos meses, luego de haber aumentado un 50 % durante los tres meses anteriores.

Que en Ecuador los combustibles hayan alcanzado el incremento máximo permitido del 5 % durante los dos ajustes mensuales previos.

durante los dos ajustes mensuales previos. Que la reducción mensual no supere el 1,5 % del precio vigente.

Según Camddepe, estos requisitos ya se cumplen, por lo que el mecanismo podría activarse en la revisión prevista para el 12 de julio.

¿Cuánto bajarían las gasolinas y el diésel?

Actualmente, el galón de gasolina Extra y Ecopaís se comercializa en USD 3,31, mientras que el diésel Premium cuesta USD 3,25.

Con la aplicación del nuevo mecanismo, la Cámara de Distribuidores estima que los precios quedarían aproximadamente en:

Gasolina Extra: USD 3,26 por galón.

USD 3,26 por galón. Gasolina Ecopaís: USD 3,26 por galón.

USD 3,26 por galón. Diésel Premium: USD 3,20 por galón.

Estos valores regirían entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2026, cuando corresponda la siguiente actualización mensual.

La reforma adelantaría una rebaja prevista para agosto

Rosero señaló que, con el mecanismo anterior, los cálculos del sector apuntaban a que en julio todavía debía aplicarse un incremento en los combustibles debido a la volatilidad de los mercados internacionales, impulsada por el conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, con la nueva fórmula, el Gobierno absorbería parte del incremento que habría correspondido trasladar a los consumidores, permitiendo adelantar una reducción que, bajo el esquema previo, probablemente habría ocurrido recién en agosto.