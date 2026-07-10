Prisión e internamiento para 4 implicados en crimen de gerente de universidad en Quito

Prisión e internamiento preventivo para tres adultos y un adolescente por crimen del gerente financiero de la UDLA.

Juez ordena prisión preventiva para tres adultos e internamiento preventivo para un adolescente por el cimen del gerente financiero de una universidad de Quito, este viernes 10 de julio de 2026.

La Fiscalía informó que de las seis personas detenidas, dos recibieron medidadas cautelares alternativas a la prisión.

Estas dos personas tienen prohibición de salida del país y deberán presentarse ante la autoridad competente de manera periódica.

El menor detenido es un adolescente de 17 años, quien habría aprticipado en el crimen, según el Ministerio Público.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc procesa a 6 personas por el presunto #Asesinato del exgerente financiero de una universidad de #Quito. De los 5 adultos, 3 cumplen prisión preventiva y 2 tienen prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. pic.twitter.com/laELryk0rp— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 10, 2026 "> ">

La Fiscalía y la Policía intervinieron oficinas de la Universidad de Las Américas (UDLA) en medio de las investigaciones.

La UDLA agradeció esta intervención e indicó que la universidad colaboró "como víctima indirecta de este delito".

En un comunicado difundido en redes sociales la UDLA dijo que confía en que el caso no quede en la impunidad y se apliquen las sanciones correspondientes.

Las seis personas fueron detenidas en operativos realizados el jueves en Quito.

Durante el operativo se retuvieron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento.

Asesinato de funcionario universitario

Santiago Ávalos, de 42 años, se movilizaba en su vehículo la noche del 11 de junio de 2026, cuando fue interceptado por hombres armados.

Mientras conducía por la avenida Oswaldo Guayasamín fue baleado hasta chocar contra un poste a un lado de la vía.

El vehículo quedó a un costado del camino y el hombre murió a causa de la gravedad de las heridas.

Las causas del crimen no han sido determinadas, pero las autoridades investigan los hechos a través de un seguimiento de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.