Gobierno Nacional reforma el sistema de precios y reduce el costo de la gasolina en Ecuador

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves 9 de julio del 2026, una reforma al sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís.

La medida busca reducir el impacto de las fuertes variaciones del mercado internacional sobre el precio que pagan los consumidores y entró en vigencia de forma inmediata.

La reforma mantiene el sistema de bandas de estabilización que ya estaba en funcionamiento, pero incorpora un mecanismo excepcional para responder a escenarios de alta volatilidad en los mercados internacionales.

Según el Gobierno, el objetivo es evitar que los cambios bruscos en el precio del petróleo se reflejen de forma inmediata en el costo de los combustibles.

Reducción inmediata en el precio de este mes

Con esta modificación, cuando se registren incrementos temporales en los precios internacionales, el nuevo sistema permitirá amortiguar parte de ese impacto para reducir el efecto sobre el valor final que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

Las autoridades también señalaron que, cuando las condiciones del mercado internacional sean favorables y los precios bajen, esa reducción podrá trasladarse al consumidor.

El beneficio alcanzaría a los hogares, al sector del transporte y a las actividades productivas que dependen del uso de combustibles.

Como resultado de la aplicación de este mecanismo, durante la actualización correspondiente a este mes se registró una reducción en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, conforme a los parámetros establecidos en la reforma.

Abastecimiento y controles a nivel nacional

El Gobierno informó que el abastecimiento de combustibles está garantizado en todo el territorio nacional.

Además, indicó que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) continuará realizando operativos para verificar el suministro, el cumplimiento de los precios vigentes y la calidad de los combustibles que se comercializan en las estaciones de servicio.

La reforma tiene aplicación inmediata y forma parte de las medidas adoptadas para responder a las variaciones del mercado internacional sin modificar el funcionamiento general del sistema de bandas de estabilización de precios.