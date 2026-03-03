Bomberos controlan el incendio estructural en El Descanso, Azuay

Un incendio forestal se registró en el sector de El Descanso, en la provincia de Azuay

Cerca de las 01:30 de este martes 3 de marzo del 2026 los Bomberos de Cuenca lograron controlar el incendio forestal de gran magnitud que se desarrolla en el sector El Descanso, en la provincia de Azuay.

En total fueron 25 miembros del Cuerpo de Bomberos que trabajaron alrededor de 11 horas para controlar el fuego de forma manual, ya que el área afectada tiene pendientes, lo que dificulta el acceso.

Según las autoridades, son aproximadamente 11 hectáreas afectadas. Los bomberos retornarán al lugar temprano para realizar una revisión y liquidar por completo el fuego.

El incendio se inició desde las 14:00 del lunes 2 de marzo, para controlar las llamas que consumen gran parte de páramos en el sector El Descanso, entre los cantones Cuenca y Paute en la provincia del Azuay.