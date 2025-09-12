Requisitos para acceder al bono Raíces que entregará USD 1 000 por una sola vez

El gobierno de Daniel Noboa creó el bono denominado Recursos de apoyo e inversión para el crecimiento económico sostenible, Raíces como medida de apoyo a agricultores tras la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.

En un video con la presencia de varios ministros de Estado, este viernes 12 de septiembre, el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), Danilo Palacios, señaló que desde el lunes 15 de septiembre 100 000 trabajadores del campo y del mar recibirán un capital semilla de USD 1 000.

Este anuncio se oficializó con el Decreto Ejecutivo 125 que establece un incentivo que estará dirigido a los hogares en los que al menos una persona se dedique a actividades agropecuarias.

Para acceder a este bono estos son los requisitos que se deben cumplir:

Encontrarse registrados en las bases de datos oficiales de la Autoridad Agraria Nacional.

No haber sido beneficiario del bono Catta Nuevo Ecuador.

Tener una edad mayor o igual a 18 años al momento de la suscripción del decreto, que se realizó este viernes, 12 de septiembre.

Encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza según información de la Unidad del Registro Social.

No ser beneficiario de transferencias monetarias no contributivas regulares administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social o quien haga sus veces

No constar como persona fallecida, según la información de la Dirección General de Registro Civil

No encontrarse en las bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como afiliado bajo relación de dependencia, afiliado independiente, afiliado voluntario y/o jubilado. Se exceptúan a quienes se encuentren afiliados al seguro social campesino y afiliados como trabajador no remunerado del hogar

No constar en los registros del personal del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa)

El Decreto especificó que este bono de USD 1 000 se entregará por una sola vez, a través de una acreditación en la cuenta bancaria del beneficiario en BanEcuador.