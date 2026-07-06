El Buque Escuela Guayas brilló en el desfile por los 250 años de Estados Unidos en Nueva York

Así fue el majestuoso paso del Buque Escuela Guayas en Nueva York por el aniversario de EE.UU.

El Buque Escuela Guayas representó a Ecuador en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos el 4 de julio.

La emblemática embarcación participó en el desfile náutico por los 250 años de la Independencia estadounidense y llamó la atención de miles de asistentes en el puerto de Nueva York.

La nave ecuatoriana navegó junto a embarcaciones de otros países durante la celebración, donde destacó por su estructura, velamen y tradición marítima.

El Buque Escuela Guayas, considerado uno de los principales símbolos navales del Ecuador, acumula más de 350 000 millas navegadas alrededor del mundo.

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El paso del Buque Escuela Guayas durante el desfile por los 250 años de Independencia de Estados Unidos en New York@sail4th250 @defensa_ec

@fuerzasarmadasec pic.twitter.com/fkF5j4FTWb — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) July 5, 2026

El cóndor andino: El gran protagonista en Nueva York

Durante la transmisión del desfile, los narradores del evento resaltaron uno de los elementos más representativos de la embarcación: el cóndor andino ubicado en la proa del buque, símbolo nacional del Ecuador.

Los comentaristas explicaron que esta ave puede alcanzar cerca de tres metros de envergadura, característica que la convierte en una de las aves voladoras más grandes del planeta. La figura despertó el interés del público que siguió el recorrido desde la costa neoyorquina.

1976-2026: Una coincidencia naval histórica

Las autoridades estadounidenses también recordaron que el Buque Escuela Guayas fue incorporado al servicio en 1976, el mismo año en que Estados Unidos conmemoró el bicentenario de su independencia.

La participación de la embarcación ecuatoriana formó parte del desfile internacional organizado por la celebración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, un acto que reunió a embarcaciones militares y de instrucción de diferentes países.

Con esta presentación, el Buque Escuela Guayas volvió a representar al Ecuador en un escenario internacional, mostrando parte de la tradición marítima del país ante miles de espectadores y participantes del evento realizado en la ciudad de Nueva York.