El nuevo Museo Nacional del Ecuador toma forma en Quito para exhibir 1,4 millones de bienes ocultos

Ecuador avanza hacia la construcción del nuevo Museo Nacional (MuNa), una obra que busca convertirse en el principal espacio para conservar y exhibir el patrimonio cultural del país.

El proyecto, cuyo diseño arquitectónico será presentado este 6 de julio de 2026, contempla un edificio cuatro veces más grande que el museo actual y una ubicación estratégica en el centro-norte de Quito.

La construcción del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MuNa) está prevista para iniciar en 2027, según informó el Ministerio de Cultura.

¿Dónde estará el nuevo Museo Nacional del Ecuador?

El nuevo MuNa se levantará en un terreno de más de 13 000 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De la República, diagonal al parque La Carolina, en Quito.

El lugar fue seleccionado por su conexión con la estación La Carolina del Metro de Quito y su cercanía con los sistemas Trolebús y Ecovía, lo que facilitará el acceso de visitantes.

En la etapa final del concurso participaron 17 propuestas arquitectónicas, evaluadas por un jurado especializado con el apoyo técnico del Colegio de Arquitectos del Ecuador, provincia de Pichincha.

La deliberación final se realizó el 5 de julio y el proyecto ganador será presentado oficialmente junto con una exposición de las propuestas finalistas.

Actualmente, el Museo Nacional funciona en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde resguarda cerca de 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales.

Sin embargo, las autoridades señalan que alrededor del 99 % de esa colección permanece fuera de exhibición debido a limitaciones de espacio y condiciones de conservación.

Un museo más grande para exhibir el patrimonio ecuatoriano

El edificio actual dispone de aproximadamente 8 000 metros cuadrados, mientras que el nuevo proyecto alcanzará cerca de 36 000 metros cuadrados, lo que permitirá ampliar las áreas de exposición, conservación, investigación y atención al público.

Como parte del proyecto también se habilitó un espacio informativo y cultural en el terreno donde se construirá el museo. Allí los visitantes pueden conocer detalles de la futura obra mediante paneles, reproducciones, contenidos educativos y espacios interactivos.

Este punto busca acercar a la ciudadanía al proceso de construcción del nuevo museo y recoger opiniones sobre una obra que aspira a convertirse en uno de los principales referentes culturales, arquitectónicos y museísticos del Ecuador y de la región.

La cercanía con el parque La Carolina, que recibe alrededor de 400 000 visitantes al mes, también forma parte de la estrategia para integrar el nuevo MuNa a uno de los sectores con mayor movimiento de la capital y fortalecer la oferta cultural de Quito.