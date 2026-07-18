Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Trágico siniestro de bus deja un muerto y 10 heridos en Cañar

Un siniestro de transito ocurrido en el redondel de Rumihurco en Cuenca deja varias personas heridas y un fallecido.

Bus siniestrado deja un fallecido y diez heridos en la vía Cuenca-Azogues

Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro

Autor

Tamara López

Actualizado:

18 jul 2026 - 09:28

Unirse a Whatsapp

Un siniestro de tránsito que involucró a un bus se registró la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 en el redondel de Rumihurco, sobre la autopista Cuenca-Azogues, en la provincia de Cañar.

Desde las 04:39, el ECU 911 coordinó el despliegue de recursos para atender la emergencia. 

De acuerdo con el reporte oficial, una persona falleció y otras 10 resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

En la atención del incidente participaron ambulancias y unidades de rescate del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja Ecuatoriana, IESS, Policía Nacional y los cuerpos de Bomberos de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca. 

Las autoridades no han informado hasta las 9 am del sábado 18 de julio del 2026 las causas del siniestro.

Te puede interesar