Trágico siniestro de bus deja un muerto y 10 heridos en Cañar

Bus siniestrado deja un fallecido y diez heridos en la vía Cuenca-Azogues

Un siniestro de tránsito que involucró a un bus se registró la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 en el redondel de Rumihurco, sobre la autopista Cuenca-Azogues, en la provincia de Cañar.

Desde las 04:39, el ECU 911 coordinó el despliegue de recursos para atender la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, una persona falleció y otras 10 resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

En la atención del incidente participaron ambulancias y unidades de rescate del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja Ecuatoriana, IESS, Policía Nacional y los cuerpos de Bomberos de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca.

Las autoridades no han informado hasta las 9 am del sábado 18 de julio del 2026 las causas del siniestro.