Captan en video imprudencia de conductor de bus interprovincial en Chimborazo

Un video hecho público este viernes 27 de marzo reveló un terrorífico momento que se vivió en la carretera de Chunchi en la provincia de Chimborazo.

Un ciudadano que iba en otro vehículo, por la misma vía, registró en video la imprudencia del conductor de un bus de transporte interprovincial, de la cooperativa Turismo, que estuvo al borde de sufrir un siniestro de tránsito.

El conductor del bus iba a alta velocidad y al tomar una curva casi pierde pista y se vuelca sobre la cuneta de la carretera.

El clip del video que se ha viralizado en redes ha generado indignación de los ciudadanos que exigen mayor respeto a las leyes de tránsito y control por parte de las autoridades.