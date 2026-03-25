Bus en Bangladesh cae al río Padma con varios pasajeros a bordo

Un autobús con decenas de pasajeros se hundió en el río Padma tras ser impactado por una embarcación en la terminal de Rajbari, en Bangladesh.

Las autoridades temen que la cifra de víctimas aumente mientras los equipos de rescate buscan a más de 35 personas desaparecidas.

El fatal accidente conmocionó al distrito de Rajbari, al confirmarse la muerte de 18 personas.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:15 (hora local) en la terminal de ferris de Daulatdia.

Según los reportes preliminares de las autoridades que atendieron el siniestro, el autobús de la empresa Sohardya Transport, que se dirigía hacia la capital, Daca, se encontraba estacionado cerca del muelle a la espera de abordar una embarcación.

En ese momento, un pequeño ferry de apoyo impactó con gran fuerza contra la estructura flotante, y esto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y rodara hasta el río ante la mirada impotente de los testigos.

Después, de varios segundos se obsrva como algunos sobrevivientes empiezan a salir de la profundidad en busca de ayuda.