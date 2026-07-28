Bus interprovincial se vuelca en la vía Daule-Nobol; reportan heridos y posibles víctimas mortales

Equipos de emergencia atendieron a los pasajeros mientras la CTE controló la circulación en la zona

Un siniestro de tránsito se registró este viernes 24 de julio de 2026 en la vía Daule-Nobol, a la altura del redondel de Nobol.

El hecho involucró a un bus interprovincial de la cooperativa Reina del Camino, que terminó volcado a un costado de la carretera.

De acuerdo con la información preliminar, el bus habría impactado contra la llanta de un rodillo que se encontraba en el sector y, tras el choque, perdió el control. El vehículo recorrió aproximadamente 300 metros antes de volcar.

Heridos tras el vuelco del bus

Los primeros reportes señalan que existen varios pasajeros heridos, algunos con lesiones en la cabeza y contusiones de diversa consideración.

Además, de manera preliminar, se informó sobre la posibilidad de una víctima mortal, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los afectados y coordinar el traslado de los heridos hacia casas de salud cercanas.

CTE controla la emergencia

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) llegaron al sitio para atender la emergencia, asegurar la zona y regular el tránsito mientras se desarrollaban las labores de rescate y remoción del vehículo siniestrado.

La circulación vehicular presentó complicaciones debido al operativo desplegado en el sector, por lo que las autoridades recomendaron conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Investigación sobre las causas

Las circunstancias del siniestro serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes. Entre las primeras hipótesis se analiza el presunto impacto del bus contra maquinaria ubicada en la vía antes del volcamiento.

Las autoridades no han informado aún el número oficial de personas afectadas ni el estado de salud de los 30 pasajeros involucrados que resultaron heridos.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte con información actualizada sobre el caso.