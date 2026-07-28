Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez es el principal financista de 'Los Lobos', según Reimberg

El exalcalde de Camilo Ponce sería el principal financista de 'Los Lobos', según Reimberg.

El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Bermeo, es señalado como el principal financista del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Lobos'. Así lo aseguró el ministro del Interior, John Reimberg, este martes 28 de julio de 2026.

De acuerdo con Reimberg, el exalcalde habría movido aproximadamente 3,2 millones de dólares a través de empresas mineras, entre 2023 y 2025.

Bermeo fue detenido junto a otras cinco personas en una decena de allanamientos realizados por más cerca de 300 policías y 11 fiscales.

Asimismo, Reimberg aseguró que la detención de Bermeo"representa la caída de uno de los principales financistas de 'Los Lobos'".

Reimberg aseguró que la organización de 'Los Lobos' ha utilizado durante años la minería ilegal para obtener dinero "destinado a fortalecer su estructura, expandir su violencia y someter a comunidades enteras mediante el miedo".

El ministro apuntó que el dinero servía para comprar armas, pagar sicarios y financiar todo tipo de acciones violentas.

En los operativos en los que se detuvo al exalcalde y otras cinco personas, se hallaron joyas y placas de oro con la foto del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En los allanamientos además se incautaron más de 245 000 dólares en efectivo, dos vehículos, 11 celulares, siete computadoras, dispositivos de almacenamiento, armas, municiones y equipos de videovigilancia.

En el operativo en el que fue detenido el exalcalde Elías Enríquez se halló dinero en efectivo. Fiscalía

Bermeo y los otros detenidos, miembros de su familia y núcleo cercano, fueron expuestos ante los medios antes de las declaraciones de Reimberg.

Allí el exalcalde aseguró que su detención responde a una "persecución política".