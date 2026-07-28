¿Por qué Vozinha no podrá usar su apodo en la camiseta de Colo Colo?

El fichaje del arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como Vozinha, se transformó en una de las incorporaciones más sonadas de Colo Colo.

Sin embargo, más allá del impacto generado tras su actuación en la Copa del Mundo 2026, un traba administrativa en Chile captó la atención: el guardameta no podrá lucir su apodo en la espalda durante el Campeonato Nacional.

¿Por qué no puede llevar 'Vozinha'?

La imposibilidad de llevar su histórico sobrenombre —que proviene de avózinha ("abuelita" en portugués)— no pasa por un gusto personal ni por una postura del club, sino por el marco normativo del fútbol chileno, especificamente por el Art 36 de las Bases del Campeonato.

El reglamento oficial de la Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)exige que en las camisetas oficiales de juego se estampe únicamente el apellido paterno, materno o la inicial del nombre con el apellido.

Prohíbe de forma explícita el uso de apelativos, apodos o sobrenombres en el terreno de juego.

Posibles sanciones

Si el jugador saltara al césped portando un apodo en contravención a la norma, se expone a amonestaciones administrativas (tarjeta amarilla previa al encuentro), mientras que la institución se arriesga a multas económicas de hasta 865 dólares por partido disputado.

Colo Colo busca una excepción

Debido al potencial comercial y publicitario que representa la marca "Vozinha", la directiva del Cacique elevó una solicitud formal para obtener un permiso especial. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que el departamento legal estudia el caso, aunque advirtió que conceder una exención de este tipo podría requerir el voto favorable del Consejo de Presidentes.

Mientras no exista una resolución extraordinaria, el portero africano deberá debutar en el torneo chileno con su nombre oficial en la espalda: Josimar Dias o Évora.

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La llegada de Vozinña a Colo Colo

La dirigencia de Blanco y Negro concretó la incorporación del experimentado portero de 40 años el pasado sábado 25 de julio, con un constrato que se extenderá hasta finales de 2027.

De acuerdo con informaciones de Radio ADN y diversos medios deportivos internacionales, el salario del guardameta bordea entre los 25.000 y 50.000 dólares mensuales.

Si bien se ubica entre los ingresos más altos de la plantilla alba, se mantiene por debajo de las cifras de figuras como Arturo Vidal.