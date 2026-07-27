Tráiler se vuelca y colapsa el tránsito en el intercambiador de la Perimetral en la Vía a la Costa

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en el intercambiador de la Perimetral hacia la vía a la Costa, en Guayaquil, luego de que un tráiler se volcara mientras circulaba por el sector.

El impacto provocó que el contenedor terminara sobre la calzada, obstruyendo varios carriles de circulación.

Tránsito colapsado en sentido Ceibos - Vía a la Costa

Como consecuencia del accidente, el tránsito quedó seriamente afectado en sentido Ceibos - Vía a la Costa, donde se formaron largas filas de vehículos.

Conductores reportaron demoras en el desplazamiento mientras las autoridades trabajaban para atender la emergencia y restablecer la circulación.

Se reporta fuerte accidente Accidente de tránsito en el intercambiador de la perimetral hacia vía a la costa.

Tráfico colapsado. pic.twitter.com/kDtHVJkdR1 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 27, 2026

ATM coordina la atención de la emergencia

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para coordinar las labores de atención y controlar el flujo vehicular.

Los agentes implementaron medidas para desviar la circulación y facilitar el trabajo de los equipos encargados de retirar el tráiler y el contenedor.

Hasta que concluyan las labores de limpieza y remoción del vehículo pesado, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y conducir con precaución si transitan por este sector.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre personas heridas ni las causas que originaron el siniestro.