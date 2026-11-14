Intensa búsqueda de dos personas arrastradas por una corriente de agua en Guayaquil

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, realizan tareas de búsqueda de dos personas que cayeron a una zanja.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene un intenso operativo de búsqueda para localizar a dos personas que fueron arrastradas por una corriente de agua y cayeron en una zanja durante las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del viernes 13 de noviembre.

La emergencia ocurrió en el sector de Florida Norte, donde las precipitaciones provocaron corrientes de agua que habrían arrastrado a las dos personas hacia un canal.

Las labores de rescate continuaron durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, con el apoyo de una retroexcavadora para remover el material acumulado en la zanja.

@alcaldiagye @interagua 🚨 | 20 rescatistas realizan un recorrido por el canal mediante labores de búsqueda en bote y a pie, inspeccionando distintos tramos de su cauce y sus alrededores. Los equipos avanzan de manera minuciosa en cada punto. https://t.co/Mn5Uo1smIT — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 14, 2026

Además, los rescatistas inspeccionaron diferentes puntos del sector, levantaron y revisaron alcantarillas y trabajaron junto a buzos de Interagua.

Los Bomberos de Guayaquil informaron que alrededor de 20 rescatistas participan en el operativo de búsqueda, mediante recorridos en bote y a pie para inspeccionar distintos tramos del canal y sus alrededores.

🌧️ https://t.co/FrqmC7BaRT 👉 Dos personas fallecieron y otras dos permanecen extraviadas tras las intensas #lluvias e inundaciones que soportó la ciudad de #Guayaquil. Una de las víctimas fue un adolescente que fue arrastrado al Estero Salado #ElNiñoalDíaEC https://t.co/9nZaYGDIas — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 14, 2026

El ingreso al interior del ducto requiere el uso de equipos de respiración autónoma, debido a las altas temperaturas. Asimismo, se realizan mediciones de gases para comprobar que existan condiciones seguras para los rescatistas.

Hasta las 13:30 de este sábado, los equipos habían recorrido aproximadamente cinco kilómetros como parte del operativo de búsqueda.