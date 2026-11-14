Intensa búsqueda de dos personas arrastradas por una corriente de agua en Guayaquil
20 rescatistas participan en el operativo de búsqueda de dos personas que fueron arrastradas por el agua, en el sector de Florida Norte.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, realizan tareas de búsqueda de dos personas que cayeron a una zanja.
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Actualizado:
14 nov 2026 - 14:36
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene un intenso operativo de búsqueda para localizar a dos personas que fueron arrastradas por una corriente de agua y cayeron en una zanja durante las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del viernes 13 de noviembre.
La emergencia ocurrió en el sector de Florida Norte, donde las precipitaciones provocaron corrientes de agua que habrían arrastrado a las dos personas hacia un canal.
Las labores de rescate continuaron durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, con el apoyo de una retroexcavadora para remover el material acumulado en la zanja.
Además, los rescatistas inspeccionaron diferentes puntos del sector, levantaron y revisaron alcantarillas y trabajaron junto a buzos de Interagua.
Los Bomberos de Guayaquil informaron que alrededor de 20 rescatistas participan en el operativo de búsqueda, mediante recorridos en bote y a pie para inspeccionar distintos tramos del canal y sus alrededores.
El ingreso al interior del ducto requiere el uso de equipos de respiración autónoma, debido a las altas temperaturas. Asimismo, se realizan mediciones de gases para comprobar que existan condiciones seguras para los rescatistas.
Hasta las 13:30 de este sábado, los equipos habían recorrido aproximadamente cinco kilómetros como parte del operativo de búsqueda.
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