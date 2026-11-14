Fuertes lluvias azotan Galápagos este sábado 14 de noviembre: calles inundadas en varias islas

Fuertes lluvias se registran en Galápagos este sábado 14 de noviembre de 2026.

Las fuertes lluvias registradas, este sábado 14 de noviembre de 2026, afectan a varias islas de Galápagos.

Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de las precipitaciones, que han provocado calles inundadas y afluentes desbordados en Santa Cruz, San Cristóbal y Baltra.

Las imágenes evidencian la cantidad de agua acumulada en las vías y la fuerza de las corrientes que se han formado debido a las lluvias.

🌧️ https://t.co/LSlEx8tJlp 👉 Las fuertes lluvias continuarán este jueves 12 de noviembre y mantienen a 12 provincias de #Ecuador en riesgo por #inundaciones y desbordamientos. https://t.co/mua6lnxpQF — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 12, 2026

Ante estas condiciones, el Aeropuerto Seymour, en Baltra, informó que sus operaciones se mantienen habilitadas, pese a las precipitaciones.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que una aeronave pudiera aterrizar, por lo que tuvo que retornar a Quito.

✈️ AVISO IMPORTANTE El Aeropuerto Seymour permanece operativo pese a las fuertes lluvias en #Baltra. Por condiciones meteorológicas, vuelo LA 1404 de #LATAM no pudo aterrizar y retornó a #Quito. Pasajeros contactar a la aerolinea: 02 342 9700. Se informará cualquier novedad. https://t.co/Bo5ssQP8s3 — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) November 14, 2026

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias continuarán durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 15 de noviembre.

El pronóstico contempla precipitaciones en toda la provincia de Galápagos, desde las 18:00 del 14 de noviembre hasta las 06:00 del 15 de noviembre de 2026.