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Ecuador

Fuertes lluvias azotan Galápagos este sábado 14 de noviembre: calles inundadas en varias islas

Las precipitaciones afectan a Santa Cruz, San Cristóbal y Baltra. Un avión no pudo aterrizar en el Aeropuerto Seymour.

Fuertes lluvias se registran en Galápagos este sábado 14 de noviembre de 2026.

Captura de video

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

14 nov 2026 - 13:56

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Las fuertes lluvias registradas, este sábado 14 de noviembre de 2026, afectan a varias islas de Galápagos

Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de las precipitaciones, que han provocado calles inundadas y afluentes desbordados en Santa Cruz, San Cristóbal y Baltra.

Las imágenes evidencian la cantidad de agua acumulada en las vías y la fuerza de las corrientes que se han formado debido a las lluvias.

Ante estas condiciones, el Aeropuerto Seymour, en Baltra, informó que sus operaciones se mantienen habilitadas, pese a las precipitaciones. 

Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que una aeronave pudiera aterrizar, por lo que tuvo que retornar a Quito.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias continuarán durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 15 de noviembre.

El pronóstico contempla precipitaciones en toda la provincia de Galápagos, desde las 18:00 del 14 de noviembre hasta las 06:00 del 15 de noviembre de 2026.

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