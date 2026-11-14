Fuertes lluvias azotan Galápagos este sábado 14 de noviembre: calles inundadas en varias islas
Las precipitaciones afectan a Santa Cruz, San Cristóbal y Baltra. Un avión no pudo aterrizar en el Aeropuerto Seymour.
Fuertes lluvias se registran en Galápagos este sábado 14 de noviembre de 2026.
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Actualizado:
14 nov 2026 - 13:56
Las fuertes lluvias registradas, este sábado 14 de noviembre de 2026, afectan a varias islas de Galápagos.
Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad de las precipitaciones, que han provocado calles inundadas y afluentes desbordados en Santa Cruz, San Cristóbal y Baltra.
Las imágenes evidencian la cantidad de agua acumulada en las vías y la fuerza de las corrientes que se han formado debido a las lluvias.
Ante estas condiciones, el Aeropuerto Seymour, en Baltra, informó que sus operaciones se mantienen habilitadas, pese a las precipitaciones.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que una aeronave pudiera aterrizar, por lo que tuvo que retornar a Quito.
Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las lluvias continuarán durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 15 de noviembre.
El pronóstico contempla precipitaciones en toda la provincia de Galápagos, desde las 18:00 del 14 de noviembre hasta las 06:00 del 15 de noviembre de 2026.
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