Alerta por acumulación de basura en el estero San Miguel, en Milagro, tras inundaciones

En el estero San Miguel, en Milagro, se evidenció una gran acumulación de basura.

La acumulación de basura en el estero San Miguel, en Milagro, encendió las alertas de las autoridades, que advierten sobre los riesgos de la falta de mantenimiento y limpieza de estos espacios.

A través de un video difundido por Carolina Lozano, directora de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se observa una gran cantidad de desechos acumulados sobre el agua del estero.

Tras conocer esta situación, el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, cuestionó la falta de mantenimiento preventivo y recordó que los gobiernos locales deben asumir sus competencias para garantizar la limpieza permanente de esteros, canales y sistemas de drenaje.

#ElNiñoalDíaEC 🌧️ 60% de la cabecera cantonal amaneció inundada en Milagro. Las precipitaciones provocaron acumulación de agua en distintos sectores mientras en Guayas las fuertes lluvias dejan varios cantones afectados. Ever Moreira de #TAnoticias desde Milagro. Amplía la información aquí 👉 https://t.co/VbnNsW2Z2U — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 13, 2026

"No podemos esperar a que ocurran inundaciones para actuar", señaló Luque, al insistir en que la prevención debe realizarse oportunamente. También hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar desperdicios y contribuir al cuidado de estos espacios.

"Los gobiernos locales deben asumir sus competencias y garantizar la limpieza permanente de esteros, canales y sistemas de drenaje", dijo Luque.

La acumulación de basura en el estero San Miguel, en Milagro, evidencia la falta de mantenimiento y limpieza preventiva. Los gobiernos locales deben asumir sus competencias y garantizar la limpieza permanente de esteros, canales y sistemas de drenaje. No podemos esperar a que ocurran inundaciones para actuar. La prevención es una responsabilidad que debe cumplirse a tiempo, y mantener nuestros esteros libres de basura también requiere del compromiso ciudadano. — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) November 14, 2026

La denuncia se produce después de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, que dejaron a Milagro bajo el agua.

Las precipitaciones provocaron inundaciones en varios sectores y afectaron aproximadamente al 60% de la cabecera cantonal, según los reportes difundidos.