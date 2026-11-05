Caída de grandes rocas bloquea la vía Alóag-Santo Domingo en el kilómetro 83

La caída de grandes rocas en el kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo provocó el cierre total de la circulación vehicular a las 10:30 de este jueves 5 de noviembre del 2026.

El material desprendido, princialmente rocas de gran tamaño, bloqueó la carretera y obligó a suspender el tránsito en este tramo.

Paso vehicular cerrado

Como medida de seguridad, las autoridades también cerraron el paso vehicular a la altura del kilómetro 95.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas por este derrumbe. Personal de la Policía Nacional se encuentra en el sitio.

Rutas alternas

Los conductores pueden utilizar las rutas Las Mercedes–Los Bancos y Valle Hermoso–Los Bancos para evitar el tramo afectado.

Se recomienda tomar precauciones y consultar las actualizaciones sobre el estado de la carretera antes de viajar.