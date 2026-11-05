Crecida de río provoca erosión en puente de la Ruta del Spondylus

Las fuertes lluvias provocaron erosión en el estribo sur del puente San José, ubicado en la Ruta del Spondylus.

Las fuertes lluvias en Santa Elena provocaron erosión en el estribo sur del puente San José, ubicado en la Ruta del Spondylus, según informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, este jueves 5 de noviembre de 2026.

El funcionario explicó que el daño se produjo por el incremento del caudal del río. Sin embargo, aseguró que la estabilidad estructural del puente no está comprometida, de acuerdo con las evaluaciones realizadas hasta el momento.

La infraestructura permanece habilitada para la circulación vehicular, mientras las autoridades mantienen vigilancia técnica ante posibles nuevas crecidas.

¿Qué trabajos se realizarán en el puente San José?

Luque anunció que desde este jueves 5 de noviembre se ejecutarán labores de protección con piedra escollera, material utilizado para reforzar las zonas expuestas a la fuerza del agua.

También se realizará la limpieza del cauce para facilitar el paso del río y reducir la acumulación de materiales alrededor de la estructura.

Los trabajos tendrán una duración estimada de tres a cuatro días y se desarrollarán en coordinación con la Prefectura de Santa Elena.

El ministro indicó que se mantendrá el monitoreo técnico del puente mientras continúen las intervencio

Ruta del Spondylus permanece habilitada

Pese a la erosión detectada, las autoridades no han anunciado el cierre del puente San José ni restricciones de circulación en este punto.

La Ruta del Spondylus es una de las principales conexiones viales de la costa ecuatoriana y comunica varias localidades turísticas de Santa Elena y Manabí.