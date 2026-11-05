Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay 

La crisis de Ueno Bank provocó protestas de ahorristas y pedidos de juicio político contra el presidente paraguayo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank.

Mediante un video en la red social X, señaló que la decisión se produjo después de que dirigentes del oficialista Partido Colorado respaldaran un juicio político en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank en Paraguay?

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes 3 de noviembre la intervención de Ueno Bank, después de detectar que sus niveles de solvencia habían caído por debajo de la mitad del mínimo exigido legalmente.

La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de unos 6,1 millones de habitantes.

El cierre de sus operaciones provocó dificultades para acceder a depósitos y salarios, además de manifestaciones de ahorristas que exigieron la devolución de su dinero.

Las investigaciones también derivaron en la detención de ocho directivos del banco, mientras las autoridades financieras iniciaron mecanismos para facilitar la recuperación de los fondos.

¿Por qué piden la salida de Santiago Peña?

La crisis financiera llegó al Gobierno debido a los antiguos vínculos empresariales del presidente con el grupo propietario de Ueno Bank.

Peña fue accionista de Grupo Vázquez, relacionado con la entidad financiera, hasta marzo de 2025.

Un grupo de 35 legisladores presentó una solicitud de juicio político, en la que acusa al mandatario de presuntos conflictos de intereses, uso indebido de fondos jubilatorios y encubrimiento institucional.

Las acusaciones están sujetas al proceso parlamentario y no constituyen responsabilidades penales comprobadas.

¿Quién asumiría la Presidencia de Paraguay?

En caso de que se formalice y acepte la renuncia de Peña, o que sea destituido mediante juicio político, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia, conforme a la Constitución paraguaya.

Santiago Peña gobernaba Paraguay desde el 15 de agosto de 2023, ahora Alliana tendría que completar el período presidencial previsto hasta agosto de 2027.