Decomisan más de 300 explosivos dentro de un bus interprovincial en Naranjal
La Policía Nacional encontró en una mochila 100 cápsulas detonantes. Hay una persona aprehendida.
01 jun 2026 - 16:11
Lo que debe ser un medio de transporte de pasajeros, se convirtió en el vehículo de material explosivo.
Tras recibir una alerta de productos sospechosos, la Policía Nacional ejecutó un operativo, donde encontró más de 300 artefactos en un bus interprovincial en Naranjal, provincia del Guayas. En total halló:
- Una mochila con cuatro cajas que contenían 100 unidades de cápsulas detonantes.
- Un cartón con un rollo de mecha color blanco de 500 metros aproximadamente.
- Un cartón con 120 objetos cilíndricos de color rojo.
- 100 cargas explosivas con una mecha de seguridad de color negro de 50 cm aproximadamente.
Durante la operación, la Policía aprehendió a una persona, a quien investiga por el presunto delito de transporte ilegal de material explosivo.
La institución aún investiga el destino de la carga y cómo se contaminó la unidad de transporte, pese a los controles vigentes.
