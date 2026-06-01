'Niño Moi' y otros seleccionados de Ecuador saludaron a los niños en este 1 de junio del 2026

Moisés Caicedo fue uno de los seleccionados que usó sus redes sociales para emitir un saludo por el día del Niño este 1 de junio del 2026. Otros jugadores también compartieron esta fecha especial con fotos de sus hijos en medio de la concentración para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El Día del Niño se celebra este 1 de junio en todo el país con un ambiente lleno de ilusión, potenciado por la fiebre futbolera que despierta la Selección Ecuatoriana.

A través de sus plataformas oficiales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suele sumarse a los festejos compartiendo emotivas fotografías retro de los actuales seleccionados cuando eran pequeños, demostrando que con esfuerzo y dedicación los sueños de la infancia se pueden hacer realidad en la cancha.

Este año, la celebración adquiere un matiz especial al coincidir con la antesala de la Copa del Mundo 2026. Los principales referentes de La Tri aprovechan la fecha para enviar mensajes de inspiración a la niñez ecuatoriana, promoviendo el deporte, el estudio y el respeto a sus derechos, mientras los más pequeños se ilusionan con ver brillar a figuras de la talla de Enner Valencia, Piero Hincapié o Willian Pacho en el torneo global.