EE.UU. dice que sus ciudadanos en RDCongo deben esperar 21 días en otro territorio antes de volver

Estados Unidos impuso el miércoles una orden de "prohibición de embarque" para ciudadanos estadounidenses que hayan viajado a la República Democrática del Congo, como parte de un esfuerzo para impedir la propagación del ébola.

La orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, impedirá a los pasajeros abordar vuelos comerciales con destino a Estados Unidos.

Con excepción de que la persona haya pasado 21 días fuera del país centroafricano que atraviesa un mortífero brote del virus.

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses y que han estado en el país centroafricano ya tenían prohibido viajar a Estados Unidos.