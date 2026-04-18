Celec Ep restablece al 100% la Central Sopladora

La Central Hidroeléctrica Sopladora, de 487 megavatios (MW), recuperó el 100 por ciento de su capacidad instalada, una vez que la Corporación Eléctrica del Ecuador

El Gobierno Nacional, a través de CELEC EP, restableció la operación total de la Central Hidroeléctrica Sopladora, que cuenta con una capacidad instalada de 487 megavatios (MW), tras concluir los trabajos técnicos en la unidad de generación Nro. 2.

La recuperación se concretó luego del reemplazo del eje de la turbina, componente que resultó afectado en julio de 2023 por un evento técnico que provocó sobrecalentamiento, vibraciones y daños estructurales.

Este eje, de 40 toneladas y más de ocho metros de longitud, fue sustituido como parte de una solución definitiva ejecutada en coordinación con la empresa fabricante.

El proceso se desarrolló en dos fases. Inicialmente, se aplicó una reparación temporal que permitió operar la unidad al 80% de su capacidad desde abril de 2024. Posteriormente, se implementó la solución integral con la instalación de un nuevo eje, cumpliendo estándares técnicos y contractuales.

Con la finalización de estos trabajos, la unidad Nro. 2 fue sincronizada nuevamente al Sistema Nacional Interconectado, alcanzando su potencia nominal de 162,3 MW y permitiendo que la central recupere su plena capacidad operativa.

Según la entidad, esta intervención no solo resuelve una falla técnica compleja, sino que fortalece la seguridad energética del país, garantizando un suministro estable y eficiente de electricidad.