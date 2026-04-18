'Cholitas skaters' resignifican el skate en Bolivia

Nuestra inspiración, es el amor y el respeto que tenemos a nuestras raíces, nuestra familia 🇧🇴 la descendencia que nos heredan nuestras mamás, abuelas, tías.

En Bolivia, un grupo de mujeres indígenas redefine el skateboarding al integrar su identidad cultural con este deporte urbano. Se trata de las conocidas “cholitas skaters”, una comunidad que crece principalmente en ciudades como La Paz y El Alto.

Muchas de ellas comienzan a patinar por interés deportivo o como una forma de comunidad, pero con el tiempo su propuesta adquiere un sello distintivo: practicar skate usando polleras, la tradicional falda amplia y colorida que forma parte de la vestimenta indígena andina.

Las “cholitas”, históricamente estigmatizadas y discriminadas, hoy se consolidan como símbolo de resistencia, identidad y empoderamiento. Su presencia no solo gana espacio en el deporte, sino también en ámbitos como el comercio, la política y la vida pública.

Este movimiento refleja una nueva forma de expresión urbana en la que tradición y modernidad conviven, proyectando una imagen renovada de las culturas indígenas en escenarios contemporáneos.