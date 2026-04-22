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Política

Formación en salud mental, nueva materia de la malla curricular

Pleno de la Asamblea Nacional debatió Ley de Salud Mental

Asamblea Nacional

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 15:39

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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el 22 de abril de 2026, un proyecto de ley que busca fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Para lograrlo, la Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes establece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales

Según el presidente del Legislativo, Niels Olsen, en Ecuador, el 20% de "chicos" tiene síntomas de ansiedad o depresión y el 10% ha pensado en quitarse la vida

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de la materia de Psicoeducación en la malla curricular de unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales. 

El Ministerio de Educación deberá elaborar cronograma

La asignatura está orientada a fortalecer habilidades psicosociales, resiliencia emocional, convivencia pacífica y detección temprana de riesgos en salud mental.

Según el documento, el Ministerio de Educación debe elaborar un cronograma vinculante para esta implementación en un plazo de 12 meses.

La propuesta planteada por el asambleísta, Raúl Chávez, obtuvo el respaldo de 145 legisladores que votaron a favor.  

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