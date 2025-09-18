Un centenar de bomberos de Guayaquil intentan apagar voraz incendio en la vía a la Costa

Un centenar de bomberos de Guayaquil trabajan para sofocar un voraz incendio a la altura del kilómetro 24 de la vía a la Costa. El fuego se inició en la madrugada del jueves 18 de septiembre de 2025.

A pesar de que el trabajo de los bomberos se inició alrededor de las 04:00, luego de tres horas de trabajo las llamas no han sido sofocadas.

El incendio se produjo en una fábrica de químicos, por lo que el paso hacia la zona ha sido restringido.

De acuerdo con uno de los bomberos, en el sitio se encontraron pastillas de cloro y otros químicos que ponen en peligro al personal bomberil.

Uno de los galpones de esta fábrica colapsó por el fuego, pero no se registraron personas heridas.

"Las bodegas están en un sitio con un material que no debería ser, en un lugar donde si se va a almacenar este tipo de producto no debería ser", apuntó el bombero a cargo del combate.

La zona en la que se registró el incendio es de difícil acceso. De acuerdo con los bomberos, en el sitio se activó la comunicación satelital, ya que no hay señal de radio para comunicarse entre los uniformados.

Al lugar se despacharon ocho unidades de combate, un camión cisterna, un vehículo de recarga de Equipos de Respiración Autónoma, una ambulancia y un camión Comando de Incidentes.

Alrededor de cien bomberos acudieron para sofocar las llamas. De inicio, los uniformados desconocían qué tipo de materiales se encontraban al interior del inmueble.