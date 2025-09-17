Alarma en el centro de Guayaquil tras la explosión de un coche bomba afuera de una discoteca

Un coche quedó incinerado tras explotar afuera de una discoteca en el centro de Guayaquil.

Un coche bomba explotó a las 16:30 de este miércoles 17 de septiembre del 2025 en los exteriores de una discoteca en el centro de Guayaquil.

El incendio vehicular se produjo en las calles Rumichaca y Junín, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Al sitio acudieron tres unidades de combate y una ambulancia para atender la emergencia.

"La rápida acción de nuestros bomberos permitió controlar el fuego de manera inmediata. No se registran personas heridas", indicó la entidad en su cuenta de la red social X.

La fuerte explosión generó una llamarada de más de seis metros de altura y causó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso inmediato a los organismos de socorro.

Debido a la explosión, una vivienda, con dos locales en la planta baja, resultó afectada. Las autoridades investigan si se trata de un atentado, ya que, según los testigos, se escuchó una explosión una vez que se inició el incendio.