¿Dónde ver el partido de Ecuador ante Panamá por el tercer lugar de la Copa Kirin? 

Un entrenamiento de la Selección de Ecuador para la fecha FIFA

La Selección de Ecuador se alista para cerrar su participación en la Copa Kirin este lunes 5 de octubre de 2026, cuando enfrente a su similar de Panamá por el partido de definición del tercer puesto.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se medirá al conjunto centroamericano en la cancha del estadio Nacional de Tokio, en un compromiso programado para las 01:30 (hora de Ecuador), marcado por la diferencia horaria con el territorio asiático.

Tras disputar la fase semifinal del torneo internacional, la Tricolor busca cerrar su gira por Japón con una victoria convincente que le permita afinar su funcionamiento colectivo e individual.

La participación en esta edición de la Copa Kirin forma parte del plan de trabajo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para mantener la competencia de alto nivel de cara a los próximos retos oficiales y la consolidación de nuevos elementos en la plantilla.

En el aspecto de la transmisión, los aficionados ecuatorianos podrán seguir las emociones del encuentro en vivo a través de la señal abierta nacional.

Teleamazonas transmitirá el partido para todo el país, garantizando el acceso gratuito a los seguidores de La Tri que madrugarán para acompañar al combinado patrio.

Para quienes prefieran las alternativas digitales o dispositivos móviles, el compromiso también estará disponible vía streaming a través del portal oficial de Teleamazonas.com.

El estratega nacional afina la alineación titular que saltará al gramado del Estadio Nacional, evaluando la carga física del plantel tras los desplazamientos internacionales.

El choque ante el cuadro panameño representa una prueba táctica relevante antes de dar por concluida la gira y retomar la actividad en el calendario de competiciones.