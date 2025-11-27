Choque entre un camión y un bus con estudiantes se registró en Quinindé este 27 de noviembre

Un bus y un camión colisionaron este jueves 27 de noviembre del 2025.

Un siniestro de tránsito se registró, la mañana de este jueves 27 de noviembre de 2025, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El hecho ocurrió en el sector La Unión, en el km 190 de la vía Estatal E20.

La alerta ingresó al ECU 911 a las 06:34, cuando un ciudadano informó sobre un choque entre un camión y un bus que transportaba a estudiantes.

Según los primeros reportes, el camión involucrado se volcó tras el impacto, lo que habría dejado varias personas heridas y otras posiblemente atrapadas dentro de los vehículos.

Desde la Sala de Operaciones del ECU 911 Quinindé se despacharon unidades de socorro. Hasta el sitio llegaron equipos del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Quinindé.

Patrulleros, unidades de rescate, ambulancias y camionetas arribaron al sitio de la emergencia para atender a los afectados. Además, los bomberos ejecutaron labores de limpieza de la calzada.

Hasta las 10:55, las autoridades aún no han confirmado el número total de personas heridas ya que las labores de atención continuaban en el punto del siniestro.