Incendio con explosiones en un supermercado de Paján, Manabí

Un fuerte incendio, acompañado de explosiones, sacude a un supermercado de Paján, provincia de Manabí, este 12 de mayo de 2026.

Un fuerte incendio, acompañado de explosiones, se registró en un supermercado de Paján, provincia de Manabí, la tarde de este 12 de mayo de 2026.

Según recogen medios locales, las llamas afectaron al menos a dos viviendas y un negocio de comidas.

El ECU 911 recibió la alerta pasadas las 16H00, movilizando de inmediato a las unidades de socorro.

El siniestro se produjo en un área de gran movimiento comercial, que quedó en medio de nubes y llamaradas.

Con extintores y baldes de agua, comerciantes y transeúntes intentaron apagar el fuego, hasta la llegada de los Bomberos.

Debido a la magnitud del siniestro, Bomberos de Jipijapa trabajan junto con los locales en extinguir las llamas.

El incendio no deja personas heridas ni fallecidas, solo cuantiosas pérdidas materiales. Aún se desconocen las causas del evento.