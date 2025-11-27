Familia denuncia que policía en estado etílico atropelló y mató a un hombre en Quito

Un hombre fue atropellado por un policía en servicio activo en Quito.

"¡Justicia para Marco Carate!" Familia denuncia que un policía en estado etílico atropelló y mató a un hombre en el sur de Quito.

El trágico hecho se registró en el sector de San Bartolo el 9 de octubre de 2025. La hija de la víctima denuncia que el uniformado responsable recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que teme que fugue y el caso quede en la impunidad.

El siniestro fue captado por las cámaras de seguridad del sector. Marco descendió de su vehículo a un costado de la calle y segundos después fue envestido por un auto rojo que avanzaba a alta velocidad.

Los gritos desesperados de las mujeres en el sitio advirtieron lo peor. Marco murió en el sitio antes de ser auxiliado por una ambulancia.

Luego del impacto el policía uniformadobajó del vehículo rojo y se tomó la cabeza con las manos. La familia de la víctima denuncia que se encontraba en estado etílico.

"Cuando llegó la ambulancia mi papi ya estaba muerto porque se desangró bastante", recordó Brigette Carate, hija de la víctima.

Ella estaba dentro del vehículo cuando ocurrió la tragedia. Sus gritos desagarradores alertaron a los vecinos que intentaron ayudar.

"Él (policía) comenzó a decir que nadie le va a llevar preso, que busquen una ambulancia. En ese instante coge y se va para la parte de arriba de San Bartolo", relató Brigette.

En medio de la consternación por el hecho, Brigette pidió auxilio a un patrullero que la ayudó a detener al responsable y le advirtieron que "no debía moverse de donde estaba el hecho".

Pero el juez le otorgó medidas sutitutivas al uniformado. Debe presentarse cada viernes ante la autoridad competente, mientras que la familia teme que el caso termine en la impunidad.

"Sabemos que ya ha habido casos, que policías se fugan, que no responden ante la ley". Brigette Carate

La familia de la víctima denuncia también que allegados al policía responsable le ofrecieron 3 000 dólares para que desista de la denuncia.

"No estamos poniendo precio, es un ser humano que se fue", dijo entre sollozos la viuda, María Caiza.