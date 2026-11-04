Fuerte choque entre una camioneta y dos camiones en Naranjal deja heridos y cierre vial

El accidente involucró a una camioneta y dos camiones.

Un múltiple siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026 en la vía de ingreso al cantón Naranjal, provincia del Guayas.

El accidente involucró a tres vehículos: una camioneta y dos camiones que quedaron en plena vía tras el impacto.

Un video compartido desde el lugar muestra la magnitud del impacto. La camioneta quedó con la parte delantera completamente destrozada, luego de chocar contra los vehículos pesados.

Los dos camiones también presentaron daños tras colisionar entre sí y con el automotor liviano.

🚨 https://t.co/dGxSng5eRS 👉 Un múltiple #siniestro de tránsito entre una camioneta y dos camiones dejó personas heridas en el ingreso a #Naranjal. https://t.co/FllWFyDrQg — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 4, 2026

Según los reportes preliminares, varias personas resultaron heridas debido al accidente.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el número de afectados ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Tránsito complicado en la vía de ingreso a Naranjal

Los vehículos involucrados quedaron sobre la calzada y dificultaron el paso de otros automotores.

La presencia de los camiones y la camioneta en la vía generó complicaciones para quienes circulaban por este acceso al cantón.

Se espera que las autoridades entreguen más información sobre las personas heridas y las condiciones de circulación en este tramo.