Vehículo pierde carril y se accidenta antes del puente de El Descanso en la vía Cuenca-Azogues

Un vehículo perdió carril y terminó volcado la madrugada de este martes 3 de noviembre en el ingreso al puente de El Descanso, en Azuay.

Según información proporcionada por el ECU 911, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y no se reportaron heridos de gravedad.

Vehículo volcó antes del puente de El Descanso

El siniestro ocurrió en el tramo de ingreso por el Distribuidor de Guangarcucho, antes de llegar al puente de El Descanso.

La alerta fue recibida por el ECU911 durante la madrugada y movilizó a los equipos de emergencia para atender el accidente.

Personal de primera respuesta del IESS Hospital José Carrasco Arteaga y agentes de la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) acudieron al sitio.

Tras la evaluación, confirmaron que los ocupantes habían salido del automotor siniestrado y que no presentaban heridas de gravedad.