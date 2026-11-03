Siniestro en la avenida Simón Bolívar: hay heridos y cierre de un carril en Guajaló

El carril derecho, en sentido norte-sur, permanece cerrado mientras se atiende la emergencia.

Un siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar, en la intersección con la calle E7, sector Guajaló, a la altura de Lucha de los Pobres, en el sur de Quito este martes 3 de noviembre del 2026.

El ECU 911 coordinó la atención de personas heridas con unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Empresa Eléctrica Quito.

Hasta las 12:00, no se han informado detalles sobre el número de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Cierre vial en la avenida Simón Bolívar

Debido al accidente, el carril derecho de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, permanece cerrado.

Los conductores que circulan por este tramo deben tomar precauciones y considerar posibles demoras mientras se atiende la emergencia.

Se espera que la circulación se normalice una vez que concluyan las labores en el sitio.