Colisión múltiple de cinco vehículos genera cierres viales en la Ruta Viva este viernes 18

Tráfico Quito: Choque en La Cerámica provoca restricciones en la Ruta Viva en ambos sentidos

Un siniestro de tránsito que involucró a cinco vehículos se registró este viernes 18 de septiembre en la avenida Ruta Viva, a la altura de La Cerámica, en Quito.

La colisión se registró en la Ruta Viva, a la altura de La Cerámica, y provocó cierres viales en ambos sentidos de esta vía que conecta Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre y los valles de Cumbayá y Guayllabamba.

🚧 https://t.co/7gQFVwYAko 👉 Una colisión múltiple de cinco vehículos en la avenida #RutaViva a la altura de La Cerámica genera cierres viales y congestión en ambos sentidos. pic.twitter.com/MU8Vhkea2B — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 19, 2026

Equipos de emergencia y agentes de tránsito se encuentran en el sector para atender el siniestro y verificar el estado de los ocupantes de los vehículos involucrados.

Así están los cierres en la Ruta Viva

En el sentido Quito–Aeropuerto, permanece cerrado un carril, el izquierdo. Los conductores que circulan por este tramo deben avanzar con precaución y tomar en cuenta la reducción de espacio disponible.

En el sentido Aeropuerto–Quito, están cerrados dos carriles: el izquierdo y el central.

Esta restricción puede generar congestión vehicular mientras se realizan las labores para retirar los vehículos y despejar la vía.