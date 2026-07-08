Fatal choque en Yaguachi: 5 muertos tras choque de taxi y tráiler

Un taxi y un tráiler chocaron trágicamente en Yaguachi, provincia de Guayas.

Un taxi y un tráiler chocaron trágicamente en Yaguachi, provincia de Guayas, la tarde del martes 7 de julio de 2026.

El taxi viajaba desde Guayaquil hacia Naranjal cuando fue embestido por un tráiler en el sector de Virgen de Fátima.

Todos los ocupantes del taxi murieron en el sitio tras el impacto que dejó completamente destruido el vehículo.

Se trata de tres hombres y dos mujeres. Se conoce que el taxista estaba cumpliendo con un flete al momento del choque.

Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud.

Ambos vehículos además chocaron contra una vivienda y golpearon a otros automotores.

De acuerdo con Juan Ramírez, jefe de la Unidad de Accidentología Vial subzona Guayas, el conductor del vehículo pesado abandonó el lugar.

Mientras tanto, el personal policial llevó a cabo la recolección de indicios para determinar las causas del siniestro.

Situación en Virgen de Fátima: Tráiler permanece en el sitio

El tráiler no ha sido retirado del lugar hasta la mañana de este miércoles 8 de julio de 2026, según constató un equipo de Teleamazonas.

Moradores reportaron que el vehículo pesado no ha sido retirado del sitio porque nadie se ha hecho cargo de los daños a las viviendas.

Uno de los habitantes de la zona indicó a Teleamazonas que el conductor del tráiler huyó y no dejarán que las autoridades se lo lleven hasta que paguen por los daños.