Gobierno reabre la frontera sur en Loja tras evaluar resultado de cierre por seguridad

El Gobierno de Ecuador anunció este martes 7 de julio de 2026 la reapertura de la frontera sur en la provincia de Loja, luego de concluir el cierre temporal que se implementó como parte de las acciones para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de armas.

La decisión fue informada por el Ministerio del Interior, que señaló que la medida fue adoptada tras evaluar los resultados obtenidos durante el periodo de restricción.

Cierre buscaba frenar el tráfico de armas

Según la cartera de Estado, el cierre temporal tuvo como objetivo fortalecer el control del Estado en la zona fronteriza y contener el ingreso ilegal de armamento al país.

Tras la evaluación de esa estrategia, el presidente Daniel Noboa dispuso la reapertura del paso fronterizo, dijo Morillo.

Bloque de Seguridad permanecerá en la zona

Pese a la reapertura, el Ministerio del Interior indicó que el Bloque de Seguridad continuará desplegado en la frontera sur para mantener los controles y las operaciones de vigilancia.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar la seguridad en el sector fronterizo y mantener las acciones de control para prevenir actividades ilícitas.