Investigan atentados contra alcaldes de Atacames y San Lorenzo en Esmeraldas

La Policía Nacional hizo detonar un explosivo de forma controlada en la vivienda del alcalde de Atacames.

En un lapso menor a 24 horas, los alcaldes de Atacames, William Mendoza, y de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, fueron blanco de atentados. Ambos hechos son investigados por la Policía Nacional.

El primer caso se registró la tarde del lunes 6 de julio, cuando un grupo de hombres armados atacó una bodega de propiedad del alcalde de San Lorenzo.

Horas después, durante la noche, un artefacto explosivo fue lanzado contra la vivienda del alcalde de Atacames.

Ataque en San Lorenzo dejó dos heridos

El primer hecho violento ocurrió en San Lorenzo, donde tres hombres armados llegaron hasta una bodega vinculada al alcalde Gustavo Samaniego y abrieron fuego.

De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque dejó dos personas heridas por impactos de bala: un servidor de la Policía Nacional que se encontraba en el sitio y un ciudadano.

Los heridos fueron trasladados a casas de salud para recibir atención médica, mientras que los atacantes huyeron del lugar sin ser detenidos.

Lanzan explosivo contra la vivienda del alcalde de Atacames

Durante la noche del lunes, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la vivienda del alcalde de Atacames, William Mendoza.

Equipos especializados de la Policía Nacional acudieron al lugar para levantar indicios y realizar las primeras pericias, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

El Municipio de Atacames condenó enérgicamente el ataque a través de un comunicado en sus redes sociales. La institución asegura que el hecho "representa un ataque no solo contra la máxima autoridad del cantón, sino también contra la institucionalidad, la democracia y la tranquilidad de todos los atacameños