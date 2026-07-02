Choque múltiple entre vehículos pesados en la vía a Ambato este jueves 2 de julio

Dos camiones y una camioneta chocaron entre sí en la vía E35, a la altura del cantón Unamuncho, en Ambato.

Un choque múltiple se registró la mañana de este jueves 2 de julio de 2026 en la vía E35, a la altura del semáforo de ingreso a Unamuncho, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

Tres vehículos, dos pesados y una camioneta, colisionaron en la vía, lo que dejó una persona herida, según el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad llegaron al lugar para atender la emergencia. La persona herida recibió atención médica en el sitio.

Mientras se realizan las labores de atención de la emergencia y los procedimientos correspondientes, la circulación vehicular permanece parcialmente habilitada.

El tránsito fluye por un solo carril en el sector, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, conducir con precaución y considerar rutas alternas para evitar congestión.