Choque y volcamiento de vehículos deja un herido en el norte de Quito

Un vehículo se volcó tras chocar contra un taxi en la av. Naciones Unidas, en el norte de Quito.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este martes 30 de junio de 2026 en el norte de Quito. El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Naciones Unidas e Iñaquito y dejó una persona herida.

Un taxi y un vehículo liviano chocaron entre sí, lo que provocó el volcamiento del automóvil. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) llegaron al lugar para atender la emergencia.

Paramédicos atendieron a una persona que resultó herida. La víctima recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Hay cierre parcial en la avenida Naciones Unidas

Mientras se desarrollan las labores para retirar los vehículos involucrados, las autoridades mantienen habilitada parcialmente la circulación vehicular.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que permanece cerrado un carril en sentido oriente-occidente, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar congestión en el sector.