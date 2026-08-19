Así se jugará la fecha 26 del campeonato LigaPro; dos juegos por la señal de Teleamazonas
El puntero del torneo, Independiente del Valle buscará aumentar la ventaja en la tabla de posiciones con sus perseguidores bien lejos.
Un festejo de Independiente en el partido ante Delfín en el estadio de Sangolquí
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Actualizada:
19 ago 2026 - 11:14
La vigésimo sexta jornada de la LigaPro promete emociones intensas en la recta final de la fase regular. Los equipos saltan a la cancha con objetivos decisivos: unos buscan asegurar puestos directos a torneos internacionales, mientras que otros pelean cada punto para alejarse de la zona de descenso.
La programación de esta fecha distribuye los encuentros a lo largo del fin de semana para garantizar cobertura completa.
El inicio de la fecha estará marcado por dobles duelos vibrantes. Por un lado, la presión recae sobre las escuadras que disputan el liderato, donde no hay margen de error si desean mantenerse en la pelea por el título directo.
La preparación táctica durante la semana previa ha sido vital para encarar estos compromisos en condición de visitante, donde la efectividad en ataque resultará determinante.
En la jornada sabatina destacan los choques en la sierra e interandina, donde la altitud juega un papel estratégico para los locales.
La gestión física del plantel y la capacidad de mantener el ritmo durante los noventa minutos marcarán la diferencia frente a rivales que llegan con la necesidad imperiosa de sumar fuera de casa. Cada detalle en la táctica fija puede inclinar la balanza en partidos tan cerrados.
El domingo se vivirá uno de los platillos fuertes de la programación con enfrentamientos de alta jerarquía entre rivales directos. La expectativa en las gradas y el impacto en la tabla de posiciones convierten a estos duelos en verdaderas finales anticipadas. Los entrenadores han enfatizado la concentración defensiva para evitar descuidos que pongan en riesgo el resultado.
La jornada concluirá al inicio de la semana con un partido crucial para la zona media y baja de la tabla. Los equipos involucrados necesitan con urgencia sumar de a tres para cambiar el rumbo en la tabla acumulada. La presión mediática y la necesidad de puntos obligan a proponer un esquema audaz desde el primer minuto de juego.
Con la fase de definición en marcha, el margen de error para los dieciséis clubes de la división de honor se reduce al mínimo. El rendimiento individual de las figuras, sumado al orden táctico colectivo, definirá la suerte de los equipos en una fecha que promete modificar sustancialmente las aspiraciones de cara al cierre de la temporada.
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