Así se jugará la fecha 26 del campeonato LigaPro; dos juegos por la señal de Teleamazonas 

Un festejo de Independiente en el partido ante Delfín en el estadio de Sangolquí

La vigésimo sexta jornada de la LigaPro promete emociones intensas en la recta final de la fase regular. Los equipos saltan a la cancha con objetivos decisivos: unos buscan asegurar puestos directos a torneos internacionales, mientras que otros pelean cada punto para alejarse de la zona de descenso.

La programación de esta fecha distribuye los encuentros a lo largo del fin de semana para garantizar cobertura completa.

El inicio de la fecha estará marcado por dobles duelos vibrantes. Por un lado, la presión recae sobre las escuadras que disputan el liderato, donde no hay margen de error si desean mantenerse en la pelea por el título directo.

La preparación táctica durante la semana previa ha sido vital para encarar estos compromisos en condición de visitante, donde la efectividad en ataque resultará determinante.

Día / Fecha Hora Partido Transmisión Viernes 21 de agosto 19:00 Leones FC vs. Independiente del Valle Zapping Viernes 21 de agosto 19:00 Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa Zapping Sábado 22 de agosto 14:00 Universidad Católica vs. Manta FC Zapping Sábado 22 de agosto 16:30 Técnico Universitario vs. Guayaquil City 📺 Teleamazonas Sábado 22 de agosto 19:00 Barcelona SC vs. Orense 📺 Teleamazonas Domingo 23 de agosto 15:30 Delfín vs. Aucas Zapping Domingo 23 de agosto 19:00 Liga de Quito vs. Emelec Zapping Lunes 24 de agosto 19:00 Libertad FC vs. Macará Zapping

En la jornada sabatina destacan los choques en la sierra e interandina, donde la altitud juega un papel estratégico para los locales.

La gestión física del plantel y la capacidad de mantener el ritmo durante los noventa minutos marcarán la diferencia frente a rivales que llegan con la necesidad imperiosa de sumar fuera de casa. Cada detalle en la táctica fija puede inclinar la balanza en partidos tan cerrados.

El domingo se vivirá uno de los platillos fuertes de la programación con enfrentamientos de alta jerarquía entre rivales directos. La expectativa en las gradas y el impacto en la tabla de posiciones convierten a estos duelos en verdaderas finales anticipadas. Los entrenadores han enfatizado la concentración defensiva para evitar descuidos que pongan en riesgo el resultado.

Pos Club PJ PG PE PP GF GC GD Pts 1 Independiente del Valle 25 21 1 3 61 24 +37 64 2 Macará 25 12 6 7 33 25 +8 42 3 Aucas 25 12 5 8 29 26 +3 41 4 Universidad Católica 25 11 7 7 40 22 +18 40 5 Liga de Quito 25 11 5 9 24 20 +4 38 6 Barcelona SC 25 9 9 7 25 20 +5 36 7 Leones FC 25 9 8 8 26 25 +1 35 8 Libertad FC 25 9 7 9 28 29 -1 34 9 Mushuc Runa 25 8 8 9 32 34 -2 32 10 Emelec 25 8 8 9 21 29 -8 32 11 Deportivo Cuenca 25 9 4 12 22 32 -10 31 12 Guayaquil City 25 7 9 9 22 27 -5 30 13 Orense 25 8 6 11 30 36 -6 30 14 Técnico Universitario 25 8 2 15 21 34 -13 26 15 Delfín SC 25 6 6 13 17 27 -10 24 16 Manta FC 25 4 5 16 11 32 -21 17

La jornada concluirá al inicio de la semana con un partido crucial para la zona media y baja de la tabla. Los equipos involucrados necesitan con urgencia sumar de a tres para cambiar el rumbo en la tabla acumulada. La presión mediática y la necesidad de puntos obligan a proponer un esquema audaz desde el primer minuto de juego.

Con la fase de definición en marcha, el margen de error para los dieciséis clubes de la división de honor se reduce al mínimo. El rendimiento individual de las figuras, sumado al orden táctico colectivo, definirá la suerte de los equipos en una fecha que promete modificar sustancialmente las aspiraciones de cara al cierre de la temporada.